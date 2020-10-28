Главные новости за 28 октября 2020 года

- Действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от COVID-19. По предварительным данным, он одержал убедительную победу на выборах главы местной территориальной громады.

- В Одесской области произошел смертельный пожар. Его жертвами стали дети.

- В Кривом Роге во время движения грузового поезда сошли с рельсов 15 вагонов. По данным главы «Укрзализныци» Владимира Жмака, это произошло из-за умышленного повреждения путей.

- Предварительные результаты выборов городского головы в Ужгороде указывают на то, что во второй тур выходят действующий мэр Богдан Андриив представитель «Слуги народа» Виктор Щадей.

- За сутки 27 октября в Украине диагностировали 7474 случая заболевания COVID-19, при этом умерли 165 больных. Это рекордный показатель с начала пандемии.

- Конституционный суд по представлению народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «За майбутне» отменил антикоррупционную реформу. При этом НАПК выявило конфликт интересов по данному решению, как минимум, у двух судей, которых заподозрили в недостоверном декларировании доходов.