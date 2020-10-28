Стало известно, какой будет погода в Украине в первые дни ноября

Главное: В начале ноября ожидаются дожди. В Украине похолодает.

Детали: В первые числа ноября в Украине пойдут дожди. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что по стране будет холодать: днем ожидается плюс 6-13, а ночью 3-9 тепла.

Без дождей обойдется только в западных областях.

В Киеве осадки не прекратятся начиная с уик-энда: днем будет 7-9 тепла, а ночью плюс 4-6.

Карта погоды:

В тему: 27 октября 2020 года мы писали, что синоптики предупредили о том, что скоро всю Украину накроют холодные дожди.