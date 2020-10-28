Как получать свежие новости от Государственной налоговой службы в «два клика»

В Интернет-пространстве, на официальных страницах Государственной налоговой службы Украины и ГУ ГНС в Донецкой области, в Facebook, YouTube каналах и Telegram сегодня можно найти все: узнать об электронных сервисы налоговой, следить за последними новостями и разъяснениями налогового законодательства, читать комментарии специалистов, быть в курсе актуальных событий Налоговой и другую полезную информацию, сообщает FromUA.

«Сейчас налоговая служба принимает все меры по привлечению налогоплательщиков к всемирной практики online-общения, в том числе в социальных сетях. Например, с постоянной рубрикой „налоговый календарь“ на официальных страницах ГНС Украины и ГУ ГНС в Донецкой области в соцсетях вы никогда не пропустите сроки важных отчетов или событий, всегда будете в курсе последних нововведений в налоговом законодательстве. Это, действительно, очень удобный и современный формат узнавать актуальное », - отметила Ирина Долозина, и. о. начальника ГУ ГНС в Донецкой области.

Налоговая Донетчины напоминает полезные ссылки на официальные страницы Государственной налоговой службы Украины:

— Telegram — t.me/tax_gov_ua,

— Facebook — fb.com/TaxUkraine,

— YouTube — youtube.com/TaxUkraine.

Кроме того, ГУ ГНС в Донецкой области тоже имеет свой YouTube-канал и Facebook.

«Подписывайтесь на официальные каналы налоговой службы, чтобы не пропустить важное» — говорится в сообщении.