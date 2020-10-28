В Киеве появились необычные боксы, меняющие пластиковые бутылки на корм для животных

Главное: В Киеве появился автомат для приема пластиковых бутылок, который взамен выдает корм для бездомных животных.

Детали: В Киеве на ул. Юрия Ильенко, недалеко от станции метро «Лукьяновская» установили первый «Япомогабокс». Как сообщает LB.ua, взамен каждой выброшенной в него пластиковой бутылки он выдает порцию корма для животных, живущих на улице.

Как заявили в организации, которая решила установить необычный аппарат, таким образом «каждый из нас может сделать два добрых дела одновременно — правильно утилизировать пластик и накормить бездомных животных».

По данным активистов, менее чем за сутки они собрали мешок пластика, который пойдет на переработку.

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