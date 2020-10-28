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Новости > Ректор КДАиС сравнил уставы Церквей: УПЦ имеет больше независимости, чем ПЦУ

Ректор КДАиС сравнил уставы Церквей: УПЦ имеет больше независимости, чем ПЦУ

Александра Кудрявцева
28.10.20 12:19
197
Ректор КДАиС сравнил уставы Церквей: УПЦ имеет больше независимости, чем ПЦУ

Главное: В определенных позициях объем прав Украинской Православной Церкви сопоставим или даже больше, чем объем прав Православной Церкви Украины.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на КДАиС, об этом заявил в своем докладе на Международной научно-практической конференции в Киеве епископ Сильвестр (Стойчев), исследуя уставы УПЦ и ПЦУ.

Иерарх сравнил документы, которые регулируют жизнь УПЦ и ПЦУ. Такой анализ показал, что в некоторых вопросах Украинская Православная Церковь более самостоятельна, чем ПЦУ.

Например, Предстоятель в УПЦ избирается украинскими епископами из своего числа, без какого-либо вмешательства извне. Патриарх Московский только «благословляет» уже избранного Предстоятеля, но не «утверждает» и не может отвергнуть избрание. В ПЦУ глава избирается собственным поместным собором, но в случае проблем с избранием их решает Фанар.

Епископ Сильвестр обратил внимание, что различие между УПЦ и ПЦУ можно наглядно увидеть при сравнении интронизаций Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и главы ПЦУ Епифания. Если канонического Митрополита Киевского возводили на трон епископы Украинской Православной Церкви, то интронизацию Епифания фактически возглавлял представитель Фанара митрополит Галльский Эммануил.

Кроме того, в Томосе ПЦУ указано, что Киевский митрополит должен обращаться к Константинопольскому патриарху «для решения важных вопросов церковной, догматического и канонического характера». По вопросам, которые не регулируются уставом, создается комиссия из представителей Фанара и ПЦУ. Любой из клириков ПЦУ может обратиться с жалобой к Константинопольскому патриарху, если не согласен с украинской церковной властью.

Ректор КДА отметил, что в УПЦ подобной зависимости от РПЦ нет. Апелляцию Архиерейскому Собору РПЦ могут подавать только епископы. Другие вопросы церковной жизни и судопроизводства решаются внутри самой УПЦ.

«Крайне актуальна и проблема пастырской опеки православной диаспорой. Только с начала 1990-х гг. Украину оставило около 7 000 000 наших соотечественников. Поэтому Украинская Православная Церковь уже не один год работает над созданием эффективного механизма пастырского окормления украинцев в диаспоре», — подчеркнул епископ Сильвестр.

А в ПЦУ, согласно томосу, юрисдикция «ограничивается территорией Украинского Государства», поэтому ПЦУ «не может ставить епископов или учреждать приходы» за пределами Украины.

Владыка Сильвестр отметил, что Константинополь хранит немало механизмов влияния на внутреннюю жизнь ПЦУ.

«Томос об автокефалии ПЦУ и ее Устав четко свидетельствуют о современном самосознании Константинопольского патриарха. Изложенное в них учение о первенстве во Вселенской Церкви, официально отвергнуто Русской Православной Церковью. Эта доктрина является сегодня одним из главных факторов глубокого разделения в Мировом Православии.

Итак, украинский церковный конфликт имеет не только политическое и каноническое измерение, но и измерение догматическое, вероучительное. Мы сталкиваемся сегодня с двумя очень разными интерпретациями устройства Всемирного Православия. Совершенно очевидно, что решение церковного конфликта в Украине будет тесно связано с богословской полемикой по поводу первенства во Вселенской Церкви», — подытожил ректор КДАиС.

В тему: В Церкви презентовали полное собрание архивных документов по истории присоединения Киевской Митрополии к Русской Церкви в 1686 году.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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