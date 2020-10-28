На фоне рекордной смертности от коронавируса в Украине заканчиваются койки для больных

Главное: За сутки 27 октября в Украине диагностировали 7474 случая заболевания COVID-19, при этом умерли 165 больных. Это рекордный показатель с начала пандемии.

Детали: По данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине диагностированы 7474 случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли 165 больных — это самый большой суточный показатель с момента начала эпидемии.

В целом количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 363 тыс. чел. 7474 умерли.

При этом за сутки выздоровели 3306 человек, за все время — 148642.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Харьковской (635) и Одесской (567) областях, а также Киеве (563).

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова, на сегодняшний день в больницах Украины, выделенных для больных COVID-19, занято 25,4 тыс. коек из возможных 52 тыс. «Сегодня утром на больничной койке находятся 25 424 пациента — это люди, у которых либо уже подтвержден COVID-19 методом ПЦР, либо люди с клиническими проявлениями, с подозрением на COVID-19. Все эти люди имеют средней тяжести или тяжелое течение болезни», — заявил он на брифинге 28 октября.

В то же время, по данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 28 октября загруженность коек по Украине составляет 65%. При этом более половины мест уже заняты в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Таким образом требованиям для смягчение карантина не соответствует ни одна область Украины.

В тему: 27 октября 2020 года главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что возможность введения новых карантинных ограничений в Украине будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 в сутки.