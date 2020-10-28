«Такого не было даже при Януковиче»: КСУ отменил антикоррупционную реформу

Главное: Конституционный суд по представлению народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «За майбутне» отменил антикоррупционную реформу. При этом НАПК выявило конфликт интересов по данному решению, как минимум, у двух судей, которых заподозрили в недостоверном декларировании доходов.

Детали: Конституционный суд Украины на закрытом заседании 27 октября проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование доходов и незаконное обогащение. Как сообщил на своем канале в Telegram бывший журналист и народный депутат Сергей Лещенко, суд также отменил электронное декларирование и лишил полномочий Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни,го отмену незаконного обогащения и конфискации активов, приобретенных коррупционным путем, отмены недостоверного декларирования.

«Проект был роздан утром и проголосован. Такого не было даже при Януковиче. Против выступили лишь четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый», — утверждает Лещенко.

Информацию о решении КСУ подтвердили в Офисе президента Украины. Как заявили в ведомстве, «КС принял решение, которое имеет непосредственное отношение к созданию в стране системы максимальной прозрачности государственного управления и местного самоуправления».

При этом в ОПУ подчеркнули, что «до сих пор эта система работала эффективно, наконец показав украинскому народу, чем на самом деле обладают политики, и позволив привлечь к ответственности нарушителей антикоррупционного законодательства».

Для того, чтобы восстановить работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение правил декларирования, президент Украины Владимир Зеленский пообещал использовать свое право на законодательную инициативу, внеся в парламент соответствующий законопроект.

«Украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности», — утверждают в ОПУ.

Между тем, представитель президента Украины в КСУ, народный депутат от фракции «Слуга народа» Федор Вениславский, заявил в комментарии «Интерфакс-Украина», что решение было принято с нарушением регламента и имеет признаки конфликта интересов. «Принимая это решение, Конституционный суд Украины, на мой взгляд, допустил ряд нарушений собственного регламента, которые предусматривают, что, во-первых, проект решения должен быть роздан не позднее, чем за три дня до рассмотрения вопроса, а проект решения был роздан судьям КС только вчера вечером. И та поспешность, с которой КС принимает такое решение, заставляет засомневаться в объективности и непредвзятости судей Конституционного суда», — рассказал он, напомнив, что одной из судей КС Ирине Завгородней предъявлено обвинение по той самой статье 366-1, которая в итоге была отменена.

В свою очередь, НАПК на своей странице в Facebook сообщил о том, что признаки декларирования недостоверной информации были зафиксированы сразу у двух судей Конституционного Суда — Ирины Завгородней и Сергея Головатого. В частности, в декларации последнего за 2019 год выявлено 3,6 млн грн недостоверных сведений. В декларации же Завгородней за 2018 г были обнаружены недостоверные сведения на 615 тыс. грн, а в декларации за 2019 г — на 754 тыс. грн.

Помимо этого во время проверки ежегодных деклараций судьи КС Владимира Мойсика НАПК установило признаки преступления по статье о заведомо поддельном документе.

В ведомстве также напомнили, что ранее составили административные протоколы по непредставлению сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии судьями КСУ Владимиром Мойсиком и Игорем Слиденко.

Как сообщает «Зеркало недели», вечером 27 октября главы посольств США, Японии и Евросоюза встретились с председателем Конституционного суда Украины Александром Тупицким. По данным издания, западные дипломаты дали главе КСУ понять, что антикоррупционные реформы важны для сотрдуничества Украины с США и ЕС.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикаас назвал встречу с Тупицким и временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин плодотворной. «Мы обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе важность прозрачности и сохранения достижений, достигнутых после Революции Достоинства 2014 года», — написал он на своей странице в Twitter.

Такое же заявление опубликовало на своей странице в Facebook посольство США.

В то же время, пресс-служба КСУ на своей странице в Facebook распространила сообщение о том, что Тупицкий обсудил с дипломатами «ряд вопросов деятельности Конституционного суда в аспекте соответствия конституционным правилам и принципам цели создания и задач системы антикоррупционных органов».

В тему: 31 октября 2016 года в Украине закончилась первая волна кампании по электронному декларированию доходов государственных служащих.

По ее итогам общая задекларированная сумма денежных активов, указанных в электронных декларациях народных депутатов составила около 2% доходной части украинского бюджета.

При этом в МВФ выразили мнение, что украинские чиновники скрыли от электронного декларирования часть своего имущества.