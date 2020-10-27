Главные новости за 27 октября 2020 года

— 91% от общего количества образованных участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов и передали протоколы в соответствующие территориальные избирательные комиссии.
— По результатам выборов, действующие мэры Кременчуга Виталий Малецкий и Горишних Плавней Дмитрий Быков победили уже в первом туре.
— В ходе местных выборов 25 октября с избирательных участков в больницы забрали 50 человек. Еще один избиратель умер прямо на участке, не дождавшись «скорой».
— Газ в Украине дорожает. Опубликованы новые тарифы.
— В Украину завезли более полумиллиона доз вакцины от гриппа. Большая ее часть защищает людей от четырех штаммов гриппа.
— Возможность введения новых карантинных ограничений в Украине будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 в сутки.
— За 7 дней в Киеве ОРВИ и гриппом заразились почти 11 тыс. человек. Половина из них — дети.
— Большая часть украинских заробитчан не платят налоги, в частности, Единый социальный взнос. По мнению главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко, чтобы с этим бороться, нужно раскрыть банковскую тайну.
— Для получения Плана действий по членству в НАТО Украине необходимо, в частности, реформировать Службу безопасности и принять новый закон о государственной тайне.
— Смертельное ДТП произошло в Киевской области. В аварию попала машина с членами ТИК.
— Погода в Украине портится. Возвращаются дожди.
— В результате нападения акулы на семью из Украины в Египте 12-летний мальчик остался без руки, его мать получила серьезные укусы. В туркомпании утверждают, что этот случай не является страховым.
— Представитель ВОЗ в Европе Ханс Клюге поставил под сомнение эффективность закрытия школ в борьбе с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.
— Известная российская рок-певица Земфира заразилась коронавирусом. По данным соцсетей, на данный момент она пребывает на домашнем карантине.