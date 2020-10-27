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Новости > Главные новости за 27 октября 2020 года

Главные новости за 27 октября 2020 года

Александр Панько
27.10.20 18:59
309
Главные новости за 27 октября 2020 года

— 91% от общего количества образованных участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов и передали протоколы в соответствующие территориальные избирательные комиссии.

— По результатам выборов, действующие мэры Кременчуга Виталий Малецкий и Горишних Плавней Дмитрий Быков победили уже в первом туре.

— В ходе местных выборов 25 октября с избирательных участков в больницы забрали 50 человек. Еще один избиратель умер прямо на участке, не дождавшись «скорой».

— Газ в Украине дорожает. Опубликованы новые тарифы.

— В Украину завезли более полумиллиона доз вакцины от гриппа. Большая ее часть защищает людей от четырех штаммов гриппа.

— Возможность введения новых карантинных ограничений в Украине будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 в сутки.

— За 7 дней в Киеве ОРВИ и гриппом заразились почти 11 тыс. человек. Половина из них — дети.

— Большая часть украинских заробитчан не платят налоги, в частности, Единый социальный взнос. По мнению главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко, чтобы с этим бороться, нужно раскрыть банковскую тайну.

— Для получения Плана действий по членству в НАТО Украине необходимо, в частности, реформировать Службу безопасности и принять новый закон о государственной тайне.

— Смертельное ДТП произошло в Киевской области. В аварию попала машина с членами ТИК.

— Погода в Украине портится. Возвращаются дожди.

— В результате нападения акулы на семью из Украины в Египте 12-летний мальчик остался без руки, его мать получила серьезные укусы. В туркомпании утверждают, что этот случай не является страховым.

— Представитель ВОЗ в Европе Ханс Клюге поставил под сомнение эффективность закрытия школ в борьбе с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

— Известная российская рок-певица Земфира заразилась коронавирусом. По данным соцсетей, на данный момент она пребывает на домашнем карантине.

Тэги: газ, выборы, общество, грипп, тарифы, ОРВИ, здоровье, экономика, Кременчуг, политика, Центральная избирательная комиссия Украины, голос, протокол, местные выборы, подсчет, Горишни Плавни, новости Украины, коронавирус, результаты выборов, Виталий Малецкий

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