На Солнце кое-что произошло

Главное: На Солнце произошли две вспышки. Подробности поведали ученые.

Детали: Две вспышки произошли на Солнце. Об этом говорят российский ученые из рентгеновской астрономии Солнца.

Как цитируют их местные СМИ, две вспышки минимального класса С были зафиксированы сегодня утром.

Эксперты информируют: «На технике и здоровье людей они отразиться не должны».

Астрономы поведали: «Мы живем в год начала солнечной активности, 11-летнего роста. То, что постепенно начнутся вспышки ожидалось. Первый предвестник цикла произошел 29 мая, когда произошли две достаточно крупных вспышки. После этого Солнце успокоилось и сейчас, похоже, второй раз пытается начать расти, начались вспышки».

Они говорят: «Есть вероятность, что в течение суток произойдет еще ряд вспышек еще большей мощности».

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