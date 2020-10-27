В налоговой озаботились доходами украинских заробитчан

Главное: Большая часть украинских заробитчан не платят налоги, в частности, Единый социальный взнос. По мнению главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко, чтобы с этим бороться, нужно раскрыть банковскую тайну.

Детали: По данным Национального банка и Государственной налоговой службы Украины, из $12 млрд, которые перевели в Украину люди, находящиеся на заработках за пределами страны, задекларированными оказались лишь 11 млрд грн.

Как рассказал в интервью «Интерфакс-Украина», глава ГНС Алексей Любченко, «когда грянула пандемия, сложилась уникальная ситуация: все заробитчане приехали домой». «Родное село, родная дорога, родная школа. Здесь родители, дети. Да, они кормят семью, но платят только за свое простое воспроизводство. А расширенное? Ведь налоги и сборы — это школы, пенсии, больницы», — добавил глава налоговой.

«И мы, и НБУ видим эту информацию: $12 млрд переводов поступило из-за границы. Из них $2,3 млрд — через системы переводов денег, то есть точно должно было попасть в декларации. Но попало только 11 млрд грн — в 30 раз меньше от $12 млрд», — возмутился Любченко, подчеркнув, что для бороться с уклонением от уплаты налогов со стороны украинских трудовых мигрантов, необходим контроль банковских счетов.

«Ситуация потрясающая: любая страна мира, любой банк за границей по нашему запросу дает любую информацию относительно движения по счетам, а Родина не дает. Хотя риски я не понимаю», — заключил он.

В тему: В ноябре 2018 года министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что денежные переводы украинских заробитчан должны считаться доходами и облагаться налогами. Кроме того, эти средства должны вноситься в декларацию, заполняемую при подаче заявления на субсидию и учитываться в общем доходе домохозяйства.

Напомним: Весной 2020 года накануне закрытия границ в связи с пандемией коронавирусной болезни в Украину въехали около 650 тыс. человек.