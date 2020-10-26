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Новости > Стало известно, кто и за чей счет организовал опрос от Зеленского

Стало известно, кто и за чей счет организовал опрос от Зеленского

Александр Панько
26.10.20 16:56
602
Стало известно, кто и за чей счет организовал опрос от Зеленского

Главное: Всенародный опрос по инициативе президента Украины Владимира Зеленского провела компания «Зе Медиа» на средства спонсоров партии «Слуга народа».

Детали: Финансирование всенародного опроса опрос по инициативе президента Украины Владимира Зеленского обеспечила партия «Слуга народа». Однако, по словам ее руководителя Александра Корниенко, «для того, чтобы избежать обвинения в предвыборной агитации, мы сознательно отказались от любой организации опроса». «Его организовывала сторонняя компания, которую мы пригласили, подобрали. Она называется „Зе Медиа“», — заявил политик на брифинге 26 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, данная компания имеет «полную аккредитацию и способности проводить социологические исследования», а одним из ее основателей является профессиональный социолог.

«С этой компанией мы работаем уже не первую предвыборную кампанию. Работали на парламентской с ними. Они согласились организовать этот опрос. Это не социологический опрос, поэтому здесь нет особых требований. Но просто организовать количество волонтеров, интервьюеров, организовать логистику и так далее — эта компания за это взялась», — рассказал Корниенко, подчеркнув, что «Зе Медиа» предоставило партии отсрочку платежа.

«Поэтому полностью все расчеты по этому проекту происходят постфактум», — рассказал глава партии.

Говоря о происхождении средств, он подчеркнул, что «это спонсорская помощь наших доноров, которых много, они представляют малый и средний бизнес, их более 300 в последнее время было».

«В отчете НАПК, когда мы его представим, на все эти вопросы можно будет получить ответ», — заключил Корниенко.

Отметим, что в открытых источниках есть информация об ООО «Зе медиа», основной деятельностью которого указано производство кино, видеофильмов и телевизионных программ. Однако среди прочих видов деятельности значится также исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения. Руководителем компании значится Владимир Татаренко, проживающий в Мариуполе.

Данные о компании Зе Медиа на портале YouControl

В тему: По результатам обработки 74% анкет, большинство граждан, принявших участие в опросе по инициативе президента Владимира Зеленского, ответили утвердительно на все 5 вопросов. В целом, по данным «Слуги народа», в нем приняли участие около 5 млн человек.

Тэги: общество, опрос, политика, новости Украины, Слуга народа, Александр Корниенко, Зе Медиа

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