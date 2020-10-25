Местные выборы: появились официальные данные по явке

Главное: Украинцы неохотно идут на местные выборы. Цифры приводят в ЦИК.

Детали: В ЦИК опубликовали данные по явке на местных выбора, которые проходят в Украине в воскресенье, 25 октября. Цифры приводятся на 13-00.

Активность избирателей остается очень низкой.

Более 20% из тех, кто может проголосоывать, пришли на участки лишь в Донецкой, Черниговской и Одесской областях.

Явка в Киеве составляет 16,2%.

В тему: 25 октября 2020 года мы писали, что киевляне узнают результаты местных выборов не раньше среды.