Как оказалось, опрос Зеленского проходит далеко не везде

Главное: Опрос Владимира Зеленского не проходит на 45% участков. Об этом заявляет ОПОРА.

Детали: В ОПОРе выяснили, что опрос президента Украины Владимира Зеленского проходит далеко не везде. Волонтеров зафиксировали лишь на 55% участков.

Возможная погрешность в данном исследовании оценивается в 4%.

Отмечается следующее: «Наибольшее число участков покрыто опросами на Юге страны – 78,65%, меньше всего на Западе – 37,81%, в центральных областях – 55,79%, а на Востоке Украины – 56,87%».

В тему: 25 октября 2020 года мы писали, что в день выборов с Зеленским произошел пикантный инцидент.