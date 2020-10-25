Киевляне узнают результаты местных выборов не раньше среды

Главное: Голоса в Киеве будут считать несколько дней. Результатов местных выборов придется подождать.

Детали: Результаты местных выборов в Киеве будут известны не раньше утра среды, 28 октября. Об этом поведал председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов.

Он посетовал, что форма новых бюллетеней усложняет скорость подсчета голосов.

Также представитель ТИК признался: «У комиссий нет подобного опыта. Протоколы достаточно большие и сложные для заполнения».

Уточняется, что в Киеве в воскресенье, 25 октября, открылись 1 105 избирательных участка.

Сегодня жители украинской столицы выбирают мэра и городской совет.

В тему: 25 октября 2020 года мы писали, что в полиции оценили спокойствие во время местных выборов.