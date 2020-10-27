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Новости > Как спастись от похмелья? Появилась пошаговая инструкция

Как спастись от похмелья? Появилась пошаговая инструкция

Агата Кловская
27.10.20 20:48
173
Как спастись от похмелья? Появилась пошаговая инструкция

Главное: Как выжить после похмелья? Советы дал нарколог.

Детали: Российский нарколог Алексей Казанцев пояснил, как спастись от похмелья с утра. Его цитируют местные СМИ.

Эксперт говорит: «Первым делом следует принять контрастный душ, попеременно включая то горячую, то холодную воду на пять секунд».

Он поясняет: «После этого необходимо восстановить водно-электролитный баланс организма. Обязательно необходимо пить минеральную воду, чтобы выводить pH крови в сторону ощелачивания».

Специалист подчеркивает: «Важно правильно позавтракать. Одним из вариантов может быть непережаренный омлет».

Также медик отмечает: «В течение дня следует принимать витамины и препараты, содержащие калий и магний. Можно принять препараты на основе янтарной и лимонной кислоты – это ускорит детоксикацию».

Врач резюмирует: «Для улучшения общего самочувствия необходимо совершить прогулку на свежем воздухе, воздержавшись от сильных физических нагрузок».

В тему: 17 августа 2020 года мы писали, что американцы создали «чудо-зелье» от похмелья.

Тэги: здоровье, мир, нарколог, похмелье

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