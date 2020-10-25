В полиции оценили спокойствие во время местных выборов

Главное: Местные выборы в Украине проходят спокойно. Об этом сообщает полиция.

Детали: Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что местные выборы в нашей стране проходят спокойно. По его словам, на 15-00 правоохранители открыли 28 уголовных дел по факту нарушений.

Также отмечается, что в полицию поступило 2 401 сообщение о возможных нарушениях.

Копами были составлены 63 протокола об административных нарушениях, 41 из которых – по факту повреждения бюллетеня.

В МВД говорят: «Нет вопиющих фактов, свидетельствующих о том, что выборы где-то не состоятся, или же сложно проходят».

В тему: 25 октября 2020 года мы писали, что стало известно о новых нарушениях во время местных выборов.