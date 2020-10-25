Стало известно о новых нарушениях во время местных выборов

Главное: Во время местных выборов продолжают фиксировать нарушения. О них поведала полиция.

Детали: В МВД поведали о нарушениях во время местных выборов. Данные приводятся на 14-00.

Сообщается, что уже открыто 25 уголовных дел в связи с нарушениями в день выборов.

Информируется также: «Поступило 2 162 сообщения о возможных нарушениях связанных с избирательным процессом. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве (257) и Киевской области (238). Меньше всего - в Черновицкой области (9)».

Фиксируют следующее: нарушение порядка ведения агитации – 493 случаев, агитация в день выборов – 288, нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации – 101, нарушение тайны голосования – 98, нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей – 65, а также попытка или вынесения избирательного бюллетеня – 49.

Копы говорят: «В настоящее время полицейские составили 54 протокола о совершении административных правонарушений».

В тему: 25 октября 2020 года мы писали, что украинцы голосуют очень неактивно.