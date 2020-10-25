Местные выборы: украинцы голосуют очень неактивно

Главное: Местные выборы продолжаются. Явка не радует.

Детали: На местных выборах в Украине, которые проходят в воскресенье, 25 октября, фиксируют очень низкую явку. Данные приводит ОПОРа.

Сообщается, что средняя явка избирателей по стране на полдень составила всего лишь 13,5%.

Отмечается, что погрешность не превышает 1,2%.

В то же время местные СМИ пишут, что в некоторых регионах явка не дотягивает до 10%.

В тему: 25 октября 2020 года мы писали, что в день выборов с Зеленским произошел пикантный инцидент.