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Новости > В Украине прошли местные выборы

В Украине прошли местные выборы

Александр Панько
25.10.20 20:00
768
В Украине прошли местные выборы

Главное: В Украине состоялись местные выборы. Избирательные участки закрылись.

Детали: В воскресенье, 25 октября, в Украине состоялись местные выборы. Избирательные участки открылись в 8-00, а закрылись в 20-00.

Предполагалось, что в выборах смогут принять участие более 28 миллионов граждан нашей страны.

Сегодня были избраны областные и районные советы, а также советы и главы всех территориальных общин.

Киев выбирал мэра и городской совет.

Украинцы выбирали 22 областных совета (без Донецкого и Луганского), а также 119 районных советов (без районных советов районов АР Крым и советов Горловского, Донецкого, Алчевского районов Донецкой области и советов Довжанского, Луганского, Ровеньковского и Кальмиусского районов Луганской области).

В Кривом Роге, Кропивницком, Полтаве и Херсоне помимо выборов городских голов и советов прошли выборы районных советов.

Кроме этого украинцам предложили ответить на пять вопросов от президента Владимира Зеленского: «Фраза» разбирала, в чем смысл.

Тэги: Киев, политика, регионы, местные выборы, новости Украины, Выборы-2020

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