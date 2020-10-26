Американцы создали вакцину от болезни Альцгеймера

Главное: В США была создана вакцина от болезни Альцгеймера. Она пришла испытания.

Детали: В США удалось создать вакцину от болезни Альцгеймера. Об этом сообщает Medicalxpress.

Отмечается, что ее разработали исследователи из университета Южной Флориды.

В публикации сказано: «Доклинические исследования вакцины показывают, что антиген-представляющая дендритная вакцина с особым иммунным ответом на олигомерный Aβ может быть безопаснее и может предложить клинический результат в лечении болезни Альцгеймера».

Ученые поясняют: «Данная терапевтическая вакцина использует собственные иммунные клетки организма для нацеливания на токсичные молекулы Aβ, которые накапливаются в мозге, создавая опасность».

Информируется также: «Вакцина обеспечивает сильные иммуномодулирующие эффекты, не вызывая нежелательных, связанных с вакцинами аутоиммунных реакций у стареющих мышей».

В тему: 13 августа 2020 года мы писали, что ученые научились прогнозировать смерть по глазам.