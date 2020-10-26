Гастроэнтеролог огорошила всех любителей колбасы неприятной новостью

Главное: Колбаса все же вредна для здоровья. Подробности поведала гастроэнтеролог.

Детали: Российский гастроэнтеролог Инна Мазько объяснила, почему есть колбасу – очень вредно для здоровья. Ее цитирую местные СМИ.

По словам специалисты, злоупотребление колбасой может сильно ударить по самочувствию.

Она говорит: «Детям и людям, страдающим от болезней желудка и кишечника, нужно и вовсе исключить этот продукт из своего рациона».

Эксперт отмечает: «Мяса в колбасе, в лучшем случае, до 40%. Причем часто это мясо низкого качества, субпродукты, перемолотые хрящи и т.д. Остальное – соя, крахмал, желатин, пищевые добавки, усилители вкуса, красители».

Медик информирует: «Для придания колбасе розового цвета используют нитриты, которые вызывают рак. В ее состав входят фосфаты, нарушающие усвоения кальция и провоцирующие развитие остеопороза и рахита».

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