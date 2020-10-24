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Новости > В ВОЗ пугают чрезвычайно трудными временами в ближайшие месяцы

В ВОЗ пугают чрезвычайно трудными временами в ближайшие месяцы

Автор: «Фраза»
24.10.20 15:50
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В ВОЗ пугают чрезвычайно трудными временами в ближайшие месяцы

Главное: Во Всемирной организации здравоохранения говорят, что ближайшие несколько месяцев будут очень трудными во всем мире. Особенно это касается северного полушария.

Детали: Ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса. Некоторые страны находятся на опасной траектории.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга.

«Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в северном полушарии», — сказал он.

В тему: Накануне Украина и Киев в частности установили коронавирусный антирекорд.

Тэги: общество, здоровье, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус

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