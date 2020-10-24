Митрополит Антоний рассказал о духовном наследии преподобного Амвросия Оптинского

Главное: Каждый найдет в письмах святого Амвросия Оптинского духовные советы и ответы на волнующие вопросы.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Живое слово святого подвижника, наставления и отеческие советы помещены в многочисленных письмах к мирянам и монашествующим. Количество ответов и их диапазон поражает — от бытовых и мелких до высокодуховных. Святой мог смиренно опускаться до уровня вопрошаемого, помогая решать незамысловатые, суетные задачи, и кротко поднимался в своих суждениях (при необходимости) до непостижимых для человеческого разумения высот. Простота сочеталась в нем с глубокими знаниями догматов Церкви, святоотеческих трудов. Каждому он давал необходимое: простые истины — простым людям, высокоумные беседы — с жаждущими таковых», — отметил митрополит Антоний.

Он поделился тремя духовными поучениями преподобного, исполняя которые христианин учится подражать Богу.

«Человек обязан быть сострадательным и милосердным со всеми, не разделяя людей на достойных и недостойных. Ему также следует быть снисходительным к недостаткам и грехам других, прощать, не держать обид, что бы ни случилось. Строгий спрос у христианина должен быть в первую очередь с самого себя», — подчеркнул владыка.

Второй спасительной заповедью преподобный Амвросий называет слова апостола Петра: «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: ‟будьте святы, потому что Я свят»" (1 Пет. 1:14—16).

«Здесь святой делает акцент на том, что человеку нужно хранить целомудрие и чистоту не только в отношении блудной страсти, но также и в отношении других страстей, „потому что и зависть, и ненависть, и злопамятство также составляют нечистоту души“, — объяснил митрополит Антоний.

Третья евангельская заповедь призывает быть смиренными.

„Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный“ (Мф. 5:48) В третью заповедь старец Амвросий вложил ключ к спасению. Заповедь о смирении. Спасение недостижимо без смирения. Совершенство — венец смирения», — отметил архиерей.

По его мнению, всем стремящимся подражать Богу стоит прислушаться к мудрым советам преподобного Амвросия Оптинского, как примеру духовной высоты.

В тему: Митрополит Антоний рассказал, почему молитва — это язык любви.