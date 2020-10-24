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Новости > Любимые курорты украинцев оказались в «зеленой зоне»

Любимые курорты украинцев оказались в «зеленой зоне»

Александр Панько
23.10.20 19:03
495
Любимые курорты украинцев оказались в «зеленой зоне»

Главное: Более полусотни стран оказались в «красной зоне» карантина по версии Министерства здравоохранения Украины. По возвращению из них украинцам придется пройти двухнедельную самоизоляцию. В то же время большинство популярных курортов оказались в «зеленой зоне».

Детали: Министерство здравоохранения Украины 23 октября опубликовало обновленный список стран «красной» и «зеленой» карантинных зон, въезд в которые предусматривает определенные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Как сообщает пресс-служба ведомства, в перечень вошли около 200 государств-членов Всемирной организации здравоохранения.

Так, в «красный» список попала 51 страна. В частности, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Черногория, Великобритания, Польша, Румыния, Хорватия, США, Австрия и др. Все прибывшие в Украину из этих стран обязаны или пойти на 14 дней на изоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.

Список стран "красной зоны" по состоянию на 23 октября 2020 года

В то же время к странам «зеленой зоны» отнесены популярные у украинцев курорты Албания, Кипр, Египет, Турция, а также множество других стран.

Список стран "зеленой зоны" по состоянию на 23 октября 2020 года

Отметим, что проверить условия въезда в страны, которые пускают украинцев, можно на интерактивной карте МИД.

В тему: 7 июля 2020 года Министерство иностранных дел Украины объяснило, как отдыхать за границей во время пандемии коронавируса. Тогда же появился список стран, куда можно попасть.

По состоянию на 13 октября в нем было 58 стран.

Тэги: общество, здоровье, мир, туризм, карантин, коронавирус

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