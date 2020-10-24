Главные новости за 23 октября 2020 года

— Число больных коронавирусом в Украине растет. Установлен очередной антирекорд.

— В результате «минирования» самолета, летевшего из Запорожья в Анталию, правоохранители эвакуировали 180 человек.

— В Украинских школах решили изменить организацию питания учеников. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, в школах могут запретить полуфабрикаты и газировку.

— Украинцы могут остаться без перехода на летнее время. Названа причина.

— Актеру Михаилу Ефремову, которому впаяли 8 лет тюрьмы, снизили тюремный срок. Он добровольно выплатил компенсацию морального вреда родственникам погибшего.

— Российский актер Михаил Ефремов, который совершил смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, решил полностью отказаться от алкоголя.

— Эверест был закрыт для доступа из-за коронавируса. Решение приняли власти Непала.