Погода еще немного побалует украинцев теплом на следующей неделе

Главное: В Украине потеплеет. Дожди должны стихнуть.

Детали: В начале следующей недели, 26-28 октября, по Украине установится приятная не холодная погода. Об этом говорят в Гидрометцентре.

Синоптики обещают, что после дождливых выходных по всей стране будет сухо и малооблачно.

Днем воздух прогреется до 12-19 тепла, а ночью будет плюс 5-13.

В Киеве осадки не прогнозируются: днем ожидается плюс 13-15, а ночью 7-9 тепла.

Карта погоды:

В тему: 23 октября 2020 года мы писали, что киевлян предупредили о резком изменении погоды в ближайшие дни.