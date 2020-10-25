Ученые из Швеции узнали кое-что интересное о влиянии коронавируса на человеческий мозг

Главное: Шведские ученые установили, что коронавирус SARS-CoV-2 не влияет на головной мозг, а наблюдаемые осложнения связаны с иммунным ответом. При этом они пришли к выводу, что механизмы, лежащие в основе симптомов отличаются от механизмов других вирусных инфекций.

Детали: Ученые Гетеборгского университета в Швеции объяснили потенциально опасные осложнения, затрагивающие нервную систему у пациентов с COVID-19. Как сообщает MedicalXpress, они подтвердили, что нарушения возникают из-за активации иммунной системы, а не самого вируса.

Исследователи проанализировали образцы спинномозговой жидкости, взятые у шести госпитализированных пациентов с умеренной или тяжелой коронавирусной инфекцией, а также с признаками поражения головного мозга. У каждого больного наблюдались заметно повышенные уровни маркеров воспаления неоптерина и бета-2-микроглобулина, что свидетельствует о значительной активации иммунных клеток головного мозга.

Однако ученые не наблюдали признаков воздействия на маркеры гематоэнцефалического барьера, активации антител нервной системы или повышенного количества лейкоцитов, что обычно наблюдается при проникновении инфекции в мозг. Кроме того, результаты анализа показали, что вирус не присутствовал в спинномозговой жидкости.

Авторы работы подчеркивают, что механизмы, лежащие в основе симптомов, по-видимому, отличаются от механизмов других вирусных инфекций. Поэтому необходимо провести новые исследования, чтобы понять, как можно противодействовать последствиям заражения SARS-CoV-2, отражающимся на мозге.

В тему: Осенью 2020 года немецкие ученые обнаружили следы коронавируса SARS-CoV-2 в тканях мозга, что свидетельствует о его высокой способности проникать в центральную нервную систему. Известно также, что он изменяет зараженные человеческие клетки, отключая системы защиты и синтез белков. Это способствует развитию тяжелых симптомов у больных с COVID-19.

Тогда же ученые из Бразилии установили, что COVID-19 может оказывать негативное воздействие на человеческий мозг, причем как у пациентов с тяжелой формой заболевания, так и бессимптомных больных.