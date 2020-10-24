Сразу у четырех американских вакцин от коронавируса обнаружился крайне опасный побочный эффект

Главное: Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили опасный побочный эффект у четырех вакцин от коронавируса, проходящих в данный момент клинические испытания. Они установили, что все они содержат компоненты, способные увеличить риск заражения ВИЧ.

Детали: Четыре аденовирусные вакцины против COVID-19, проходящие клинические испытания, содержат компоненты, которые могут увеличить риск заражения ВИЧ при непосредственном контакте с инфицированными биологическими жидкостями. По мнению ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, что это связано с присутствием в них рекомбинантного аденовируса человека Ad5, который ранее использовался для создания вакцины против ВИЧ. При этом его испытания показали, что он вызывал совершенно обратный эффект, увеличивая вероятность заражения опасным вирусом.

Хотя механизм до сих пор не ясен, предполагается, что эффект как-то связан с повышенной активацией иммунной системы, предоставляющей ВИЧ больше клеток для заражения. Однако для этого нужно, чтобы какое-то количество ВИЧ уже попало в организм человека.

Разработчики вакцин заявляют, что знают о риске, но подчеркивают, что отказ от вектора Ad5 может быть не самым лучшим решением, поскольку он обеспечивает хороший иммунный ответ против коронавируса.

В настоящее время исследуются возможные механизмы побочного эффекта.

В тему: Сегодня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавирусной инфекции. По словам главы государства, ее разработка длится более полугода и сейчас она проходит первый этап тестирования. При этом один из разработчиков препарата, международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов заявил, что процесс изготовления украинской вакцины продлится не менее одного года.

Напомним: 11 августа 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в России зарегистрирована вакцина от коронавируса и одна из его дочерей уже якобы испытала ее на себе.

При этом специалисты по всему миру, и даже России, сомневаются в ее безопасности, так как препарат так и не прошел должных клинических испытаний.