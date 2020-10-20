WhatsApp вводит долгожданную функцию для своих пользователей

Главное: WhatsApp запускает функцию аудио- и видеозвонков. Стали известны подробности.
Детали: Мессенджер WhatsApp запускает возможность аудио- и видеозвонков для компьютеров. Об этом сообщает WABetaInfo.
Как отмечается, данная функция уже вошла в стадию бета-тестирования, однако сейчас пока еще не доступна пользователям.
Также информируется: «Во время поступления звонка на дисплее компьютера появляется всплывающее окно, в котором предусмотрена возможность ответить или отклонить вызов».
В публикации подчеркивается: «Разработчики готовят к запуску функции групповых голосовых и видеозвонков для веб-версии программы».
В тему: 19 октября 2020 года мы писали, что WhatsApp запускает «кнопку SOS».