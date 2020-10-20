Главные новости за 20 октября 2020 года

- В Министерстве здравоохранения Украины разработали план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса. Страна сейчас на первом уровне.

- Президент Владимир Зеленский призвал представителей Церквей и религиозных организаций Украины устраивать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопления людей.

- Под Одессой на заводе произошел пожар. Уже появилось видео с места ЧП.

- В выходные дождливая погода вернется в Украину. Немного похолодает.

- Скончалась советская актриса Ирина Скобцева. Она известна по фильмам «Зигзаг удачи» и «Они сражались за Родину».

- Существует ли жизнь на Венере? Предположение выдвинули ученые.