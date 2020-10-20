Запорожский митрополит УПЦ поддержал боксера Ломаченко

Главное: Теперешнее поражение не помешает Ломаченко победить в будущем. Об этом написал митрополит УПЦ Лука в своем открытом письме боксеру.

Детали: Самый главный бой, который нужно выиграть всем нам — это бой между сатаной и Богом в нашем сердце

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале, обращаясь с словами поддержки к боксеру Василию Ломаченко.

«У самых великих спортсменов тоже были поражения, но в истории они останутся надолго, как и Ваше имя уже навсегда вписано золотыми буквами в историю мирового спорта...Каждый раз, когда мы служим молебен Богу или о чем-то просим Его, Он не дает нам никаких гарантий в том, что будет именно так, как бы мы хотели. Поэтому все наши прошения к Богу должны заканчиваться смиренными словами: „Но не моя, а Твоя воля пускай будет, Господи“. Человеку чести и достоинства, кем Вы являетесь, тем более тому, кто стремится к Богу, просто необходимо в жизни пережить не только радость побед, но и горечь поражений. И то, и другое — лишь фрагменты трудного пути к вершине Горнего мира», — отметил митрополит Лука.

Архиерей подчеркнул, что относится к Василию Ломаченко с любовью и уважением не из-за его известности, а потому что он «достойный человек с широкой душой и мужественным характером».

«Каждому из нас в жизни приходится периодически сдавать экзамен на веру. Я бы хотел пожелать Вам, чтобы это испытание Вы сдали на отлично. Это важнее всех других побед! Нам, православным христианам, очень важно иметь в Вашем лице пример того, каким должен быть истинный боец Христов — человек, ставший в своем сердце выше злорадства и ехидства мелких, злобных душонок и остающийся верным Христу не только на Фаворе, но и на Голгофе. Я уверен, что у Вас это получится, потому что Вы православный воин!», — написал иерарх.

Митрополит Лука выразил уверенность, что теперешнее поражение не помешает Ломаченко победить в будущем.

«Самый главный бой, который нужно выиграть всем нам — это бой между сатаной и Богом в нашем сердце. От него зависит получим ли мы пояс чемпиона Горнего мира или же позор поражения вечной гибели. Храни Вас Господь, дорогой мой Василий, и дай Вам Бог выиграть этот самый Главный Бой своей жизни и увенчаться лаврами Вечной Славы!», — пожелал запорожский владыка.

В тему: В Запорожье УПЦ передала детскому отделению противотуберкулезного диспансера дорогостоящее оборудование.