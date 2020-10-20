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Новости > Погода готовит украинцам пикантный сюрприз в день выборов

Погода готовит украинцам пикантный сюрприз в день выборов

Агата Кловская
20.10.20 15:34
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Погода готовит украинцам пикантный сюрприз в день выборов

Главное: Синоптики поведали о погоде в Украине в день выборов. Ожидается похолодание.

Детали: В Гидрометцентре поведали, какой будет погода в воскресенье, 25 октября, когда в Украине пройдут местные выборы. Синоптики опубликовали свой прогноз, предупредив о похолодании.

Ожидается, что дожди пройдут в северных и восточных областях.

Днем будет 10-19 тепла, а ночью плюс 4-13.

Более-менее теплая погода сохранится в Крыму и на юге страны.

В Киеве прогнозируется дождь: днем обещают плюс 11-13, а ночью 7-9 тепла.

Карта погоды:

Погода в Украине

В тему: 20 октября 2020 года мы писали, что синоптики сообщили, когда в Украину вернутся дожди.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики

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