Погода готовит украинцам пикантный сюрприз в день выборов

Главное: Синоптики поведали о погоде в Украине в день выборов. Ожидается похолодание.

Детали: В Гидрометцентре поведали, какой будет погода в воскресенье, 25 октября, когда в Украине пройдут местные выборы. Синоптики опубликовали свой прогноз, предупредив о похолодании.

Ожидается, что дожди пройдут в северных и восточных областях.

Днем будет 10-19 тепла, а ночью плюс 4-13.

Более-менее теплая погода сохранится в Крыму и на юге страны.

В Киеве прогнозируется дождь: днем обещают плюс 11-13, а ночью 7-9 тепла.

Карта погоды:

В тему: 20 октября 2020 года мы писали, что синоптики сообщили, когда в Украину вернутся дожди.