Сегодня в Киеве закроют центральные станции метро

Главное: Сегодня, 20 октября, в Киеве состоится поединок Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и туринским «Ювентусом». Из-за этого на центральных станциях метро будут введены некие ограничения.

Детали: В Киеве планируются изменения в работе метро, которые связаны с проведением 20 октября футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Ювентус» (Италия). Об этом говорится в сообщении столичного метрополитена в Facebook.

Ограничения работы подземки могут быть введены на станциях «Олимпийская», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого».

«Перед началом игры возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции «Олимпийская». После ее окончания с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого», — говорится, в частности, в сообщении.

В метрополитене добавили, что ограничительные меры связаны с возможным возникновением большого пассажиропотока. «Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций», — объяснили в метрополитене.

В тему: Известный журналист и колумнист «Фразы» Андрей Шахов дал свой прогноз на поединок между «Динамо» и «Ювентусом».

*свободным