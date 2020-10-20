Как оказалось, недвижимость в Украине подорожала, несмотря на пандемию коронавируса

Главное: Цены на недвижимость в Украине растут. Появились официальные данные.

Детали: За год недвижимость в Украине подорожала. Данные приводит Государственная служба статистики.

Как сообщается, в третьем квартале этого года, если сравнивать с прошлогодним периодом, стоимость украинской недвижимости выросла на 9,5%.

Уточняется также, что цены на первичном рынке выросли на 7,7%, а на вторичном подскочили сразу на 10,6%.

Кроме этого стало известно, что однокомнатные квартиры подорожали соответственно на 9,3% и 11,9%, двухкомнатные – на 5,9% и 11,2%, а трехкомнатные – на 8,1% и 8,5%.

В тему: 5 сентября 2020 года мы писали о том, какие риски при покупке недвижимости в Украине.