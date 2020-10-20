В Минздраве готовятся к худшему сценарию развития ситуации с коронавирусом в Украине

Главное: В Украине готовятся к любому развитию событий относительно ситуации с коронавирусом. В том числе и к наихудшему.

Детали: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что министерство готовится к любому развитию событий относительно ситуации с коронавирусом. В том числе, Украина готовится к худшему сценарию. Об этом он заявил сегодня, 20 октября, в Верховной Раде Украины.

По его словам, пандемия прогрессирует.

«Мы готовимся к любому развитию событий, в том числе и к худшему сценарию», — заявил он.

С начала пандемии в стране подтвердили 309107 случаев коронавируса. Также выздоровели 129533 человек (+3044).

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