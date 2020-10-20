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Новости > Скончалась легендарная актриса из фильмов «Война и мир» и «Тихий Дон»

Скончалась легендарная актриса из фильмов «Война и мир» и «Тихий Дон»

Агата Кловская
20.10.20 12:41
613
Скончалась легендарная актриса из фильмов «Война и мир» и «Тихий Дон»

Главное: Скончалась советская актриса Ирина Скобцева. Она известна по фильмам «Зигзаг удачи» и «Они сражались за Родину».

Детали: В России умерла легендарная советская актриса Ирина Скобцева. Об этом сообщают в социальных сетях местные деятели кино.

Отмечается, что она скончалась на 94-м году жизни во вторник, 20 октября, в Москве.

Причина смерти актрисы не называется.

Справка: Ирина Константиновна Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Она окончила школу-студию МХАТ. Ее первой ролью в кино была Дездемона в картине «Отелло» 1955 года. Среди других известных картин с ее участием – «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Они сражались за Родину», «Тихий Дон» и другие.

В тему: 22 сентября 2020 года мы писали, что у Сильвестра Сталлоне случилось огромное горе.

Тэги: актриса, Россия, мир, кино, культура, Ирина Скобцева

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