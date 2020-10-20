В некоторых областях Украины свободных коек для больных коронавирусом не осталось

Главное: Больничные койки для лечения пациентов с коронавирусом в Украине заполнены на 68,4%. В двух областях свободных мест и вовсе не осталось.

Детали: В Украине больничные койки для пациентов с коронавирусом заняты на 68,4%. Всего используется уже 33919 кроватей. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самая плохая ситуация с загруженностью больниц в Донецкой и Луганской областях — здесь кровати заполнены на 100%. Более 80% загруженность наблюдается в Одесской (96,6%), Сумской (88,7%) и Винницкой (80,2%) областях.

Менее 50% больничных коек заняты лишь в двух областях — Кировоградской (49,2%) и Житомирской (49,8%).

При этом в Украине нет ни одного региона, готового к ослаблению карантина. Во всех регионах превышен показатель заболеваемости коронавирусом. В среднем по стране этот показатель составляет 195,7 при норме в 40. Самая плохая ситуация в Сумской области (342,9). В Киеве он составляет 209,7.

В тему: По состоянию на утро минувшей пятницы свободных койко-мест в киевских больницах для лечения больных коронавирусом оставалось всего 840.