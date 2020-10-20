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Новости > Епископ УПЦ объяснил, почему нужно делать добро тем, кто делает зло

Епископ УПЦ объяснил, почему нужно делать добро тем, кто делает зло

Александра Кудрявцева
20.10.20 11:45
166
Епископ УПЦ объяснил, почему нужно делать добро тем, кто делает зло

Главное: Смысл жизни христианина — «борьба» за вечную жизнь, а этой борьбе действуют совершенно иные законы, которые диктуются не теорией эволюции, а Евангелием, среди них главный — закон любви к ближнему.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Барышевский Виктор (Коцаба) написал в своей колонке на blogs.korrespondent.net.

«Христианское учение многим кажется нелогичным и необычным, «ибо оно полностью противоречит тому, что принято сегодня считать „научно обоснованным“ и „доказанным“. Например, согласно теории эволюции, жизнь биологических организмов — это постоянная борьба, победителем в которой выходит тот, кто сильнее. Как говорится, „выживает сильнейший“. А Христос в Евангелии, говорит совершенно противоположные вещи: „Люби́те врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым“ (Лк. 6:35). Разве есть в словах о любви к врагам логика? Ведь если делать добро тем, кто делает нам зло, и любить тех, кто нас ненавидит, то в таком случае, нарушится „основной“ закон этого мира — закон выживания», — отметил владыка Виктор.

Однако Христос говорит, «что делающий добро своим врагам не только не нарушит „основной“ закон, а исполнит его».

Епископ Виктор объяснил, что нужно различать значение слов «жизнь» и «выживание» с точки зрения христианской и общепринятой.

«В понимании биологическом всё зациклено на земле, а течение жизни можно вместить в простую схему: родился, жил, болел и умер. Всё, точка. А вот у христианина, кроме биологии, есть ещё одно измерение — духовное, через которое оценивается и биология, в том числе. Жизнь в этом смысле — подготовка к вечности, в которой «точки» вообще нет. Таким образом, для христианина «выживание» — это борьба за жизнь не земную, а вечную. «А в этой борьбе действуют совершенно иные законы, они диктуются не теорией эволюции, а Евангелием, среди них главный — закон любви и милосердия. Вот об этом и говорит нам Христос: „Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден“», — заключил архиерей.

В тему: Предстоятель УПЦ предостерег от абортов.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, епископ Виктор

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