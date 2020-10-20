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Новости > Есть ли жизнь на Венере? Появилось новое доказательство

Есть ли жизнь на Венере? Появилось новое доказательство

Агата Кловская
20.10.20 10:58
763
Есть ли жизнь на Венере? Появилось новое доказательство

Главное: Существует ли жизнь на Венере? Предположение выдвинули ученые.

Детали: Ученые говорят, что на Венере может быть жизнь. Об этом сообщили специалисты из Миднапурского колледжа в Западной Бенгалии, которых цитирует портал arXiv.

Сообщается, что на Венере обнаружили простейшую аминокислоту глицин, наличие которой может свидетельствовать о жизни на этой планете.

В публикации сказано: «Элемент нашли с помощью Атакамской большой антенной решетки. Радиотелескоп обнаружил в средних широтах планеты характерную линию поглощения глицина на частоте 261.87 ГГц».

Отмечается также: «Сигнал был наиболее выраженным рядом с экватором, в районе полюсов его не наблюдалось».

Информируется о таком: «В астрофизике, химической физике и биофизике способы синтеза простейшей аминокислоты глицин из простых молекул имеют большое значение для химической эволюции и происхождения жизни».

Ученые считают, что данное открытие может свидетельствовать о существовании ранних форм жизни в атмосфере Венеры.

Ранее исследователи планеты также заявили, что обнаружили в ее облаках газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете.

В тему: 19 сентября 2020 года мы писали, что США и Россия заявили о своих правах на Луну и Венеру.

Тэги: ученые, мир, космос, наука, Венера

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