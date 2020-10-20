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Новости > В Украине могут вернуть жесткий карантин. Зеленский озвучил условие

В Украине могут вернуть жесткий карантин. Зеленский озвучил условие

Агата Кловская
20.10.20 09:09
127
В Украине могут вернуть жесткий карантин. Зеленский озвучил условие

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда Украина вернется к жесткому карантину. Это приведет к тяжелым последствиям.

Детали: Жесткий карантин в Украине будет введен при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысяч случаев за сутки. Тогда сильно пострадает экономика. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с религиозными представителями.

«Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9,5 тысяч ежедневных заражений коронавирусом. Если иметь больше 9,5 тысяч инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем», — заявил Зеленский.

В тему: В конце октября — начале ноября в Украине ожидается 35 случаев вирусной заболеваемости в Украине в сутки. Такой прогноз дал директор Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Тэги: Украина, общество, здоровье, карантин, Владимир Зеленский, новости Украины, коронавирус

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