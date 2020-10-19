Главные новости за 19 октября 2020 года

— В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что пик вирусных заболеваний в стране наступит в конце ноября. На спад волна пойдет в декабре-январе.

— Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утверждает, что в государственных больницах больных коронавирусом должны лечить бесплатно. В ином случае пациентам нужно звонить на горячую линию Национальной службы здоровья.

— Названо число депутатов, которые переболели или болеют коронавирусом. Данные озвучил спикер Верховной Рады.

— В Национальном банке Украины назвали самый распространенный вид платежного «развода» людей. Это — телефонное мошенничество.

— Теофемо Лопес заявил, что реванша с Василием Ломаченко не будет. По его словам, в контракте это не прописано.

— 18 октября в Минске прошла протестная акция «Партизанский марш», во время которой слышались звуки взрывов и стрельбы. Представитель ГУВД не подтвердил применения спецсредств для разгона манифестантов.

— К нашей планете летит астероид 2018VP1. Ученый оценил вероятность столкновения.