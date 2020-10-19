В Минздраве рассказали, когда в Украине будет пик эпидемии вирусных заболеваний

Главное: В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что пик вирусных заболеваний в стране наступит в конце ноября. На спад волна пойдет в декабре-январе.

Детали: Пик эпидемии вирусных заболеваний в Украине ожидают в конце ноября. Речь идет о заболеваемости как гриппом, так и новой коронавирусной инфекцией. Об этом в комментарии «РБК-Украина» заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

«Мы рассчитываем, что пик эпидемии будет в конце ноября, потому что обычно это пиковый период для всех вирусных инфекций. Если говорить как об ОРВИ, так и о новой коронавирусной инфекции, пик волны чаще всего происходит в конце ноября и после этого идет на спад на протяжении декабря, января... Мы рассчитываем на то, что пиковый уровень заболеваемости у нас будет в конце ноября», — отметил представитель Минздрава.

В тему: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов утверждает, что пик заболеваемости коронавирусом еще не наступил. Количество инфицированных будет расти.