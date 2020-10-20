На «Барселону» подали в суд из-за юного футболиста

Главное: Аргентинский «Бока Хуниорс» подал в суд на испанскую «Барселону». Причиной стал футболист Сантьяго Рамос Минго.

Детали: В мировом футболе разгорается новый большой скандал. Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» подал в суд на испанскую «Барселону».

Как пишет издание Marca, причиной этому стал трансфер 18-летнего уругвайского защитника Сантьяго Рамос Минго.

Президент аргентинского клуба Хорхе Амора Амеаля заявил: «Случилось так, что предыдущее руководство очень плохо относилось к парню. Я не знаю, был ли у него тогда представитель или нет. Сегодня мы подаем на «Барселону» в суд, потому что считаем, что у нас есть права».

Футболист перешел в каталонский клуб в феврале 2020 года.

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