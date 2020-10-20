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Новости > На «Барселону» подали в суд из-за юного футболиста

На «Барселону» подали в суд из-за юного футболиста

Александр Панько
20.10.20 00:42
242
На «Барселону» подали в суд из-за юного футболиста

Главное: Аргентинский «Бока Хуниорс» подал в суд на испанскую «Барселону». Причиной стал футболист Сантьяго Рамос Минго.

Детали: В мировом футболе разгорается новый большой скандал. Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» подал в суд на испанскую «Барселону».

Как пишет издание Marca, причиной этому стал трансфер 18-летнего уругвайского защитника Сантьяго Рамос Минго.

Президент аргентинского клуба Хорхе Амора Амеаля заявил: «Случилось так, что предыдущее руководство очень плохо относилось к парню. Я не знаю, был ли у него тогда представитель или нет. Сегодня мы подаем на «Барселону» в суд, потому что считаем, что у нас есть права».

Футболист перешел в каталонский клуб в феврале 2020 года.

В тему: 16 октября 2020 года мы писали, что у российского города могут забрать право принимать чемпионат Европы.

Тэги: суд, футбол, скандал, спорт, ФК Барселона, ФК Бока Хуниорс, Сантьяго Рамос Минго

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