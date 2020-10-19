В НБУ назвали наиболее популярный вид мошенничества

Главное: В Национальном банке Украины назвали самый распространенный вид платежного «развода» людей. Это — телефонное мошенничество.

Детали: Телефонное мошенничество — это самый распространенный вид платежного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отмечается, злоумышленники пытаются получить данные платежной карты или добиться передачи денег. Сценариев такого мошенничества десятки. Один из них — мифический выигрыш автомобиля.

В пресс-службе предостерегают, что в данном случае потенциальной жертве поступает SMS-сообщение о выигрыше автомобиля, больше деталей предлагается узнать на сайте или по телефону.

Человек перезванивает по указанному номеру, где ему объясняют, чтобы получить свой приз, необходимо оплатить налог в размере 1% от его стоимости. Для убедительности мошенники даже могут создать сайт, на котором есть вся информация по «акции» и отзывы предыдущих победителей.

В НБУ советуют:

— завершите разговор и игнорируйте подобные SMS-сообщения — это 100% мошенник;

— никому не переводите средства и не сообщайте никаких персональных данных или реквизитов карт;

— помните, налоги не перечисляет получатель выигрыша. Уплата за налогообложение выигрыша всегда осуществляется оператором акции.

В тему: Украинцы все чаще попадаются на новый развод мошенников. Люди получают по почте товары, которые они не заказывали, но за них в итоге приходится платить немалую сумму.