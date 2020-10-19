Эксперт дал прогноз на матч «Динамо» – «Ювентус»

Главное: «Динамо» готовится к поединку Лиги чемпионов против «Ювентуса». Известный журналист дал свой прогноз.

Детали: Уже во вторник, 20 октября, на НСК «Олимпийский» в 19-55 начнется матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и туринским «Ювентусом». Известный журналист и колумнист «Фразы» Андрей Шахов дал свой прогноз на эту встречу.

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» говорит: «Будет очень интересно посмотреть, на что способно нынешнее «Динамо» в таком турнире и конкретно в матче с таким серьезным соперником, хоть «Юве» приедет без нескольких травмированных и больных ковидом, в том числе и без CR7».

Он признает: «Конечно, не «Динамо» фаворит матча даже с учетом потерь «Ювентуса» и того, что «Старая синьора» и близко не подошла к оптимальной форме. Последнее радует и в какой-то мере обнадеживает».

Журналист резюмирует: «Очень хочу верить, что «Динамо» сумеет дать бой «Ювентусу» и даже если потерпит поражение, то достойное, в борьбе, с интригой до финального свистка. Ну а если разживется очком или очками – в так это вообще будет праздником души!»

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В тему: 18 октября 2020 года Андрей Шахов писал о победе «Динамо» во Львове накануне «Ювентуса».