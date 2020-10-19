В начале ноября на Землю может упасть астероид

Главное: К нашей планете летит астероид 2018VP1. Ученый оценил вероятность столкновения.

Детали: К Земле приближается астероид 2018VP1. Ученый-астрофизик из США Нил Деграсс Тайсон оценил у себя в социальных сетях вероятность его столкновения с нашей планетой.

Специалист поведал, что астероид 2018VP1 – это «космический камень размером с холодильник».

Эксперт сообщает: «Он несется к нам со скоростью более 25 тысяч миль в час и может коснуться Земли 2 ноября, за день до президентских выборов».

Впрочем, он информирует: «Астероид не такой большой, чтобы причинить вред. Так что если конец мира наступит в 2020 году, это будет не по вине вселенной».

Справка: астероид 2018 VP1 открыт 3 ноября 2018 года, он относится к группе «Аполлонов» (то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту нашей планеты). Его размер оценивается в пару метров.

В тему: 31 августа 2020 года мы писали, что наша планета подверглась «магнитной атаке».