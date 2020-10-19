Во время акции протеста в Минске силовики открыли огонь

Главное: 18 октября в Минске прошла протестная акция «Партизанский марш», во время которой слышались звуки взрывов и стрельбы. Представитель ГУВД не подтвердил применения спецсредств для разгона манифестантов.

Детали: В воскресенье, 18 октября, в Минске во время протестной акции «Партизанский марш» силовики открыли огонь в воздух резиновыми пулями. Об этом сообщают местные издания.

«ГУВД: В Минске силовики стреляли в воздух резиновыми пулями, поскольку протестующие бросали в них камни», — пишет портал TUT.BY.

По данным «Onliner», также были слышны звуки, похожие на взрывы.

«Началось силовое столкновение. В силовиков полетели какие-то предметы. Были слышны хлопки, похожие на взрывы, а также несколько выстрелов», — говорится в сообщении журналистов.

В то же время, по данным ТАСС, милиция несколько раз стреляла в воздух резиновыми пулями после того, как демонстранты стали бросать в их сторону камни. Об этом сообщил официальный представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

«Подтверждаю, что сегодня было произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями, после того как агрессивно настроенная толпа бросила в служебный транспорт и в представителей правоохранительных органов камни», — отметил он.

В свою очередь представитель ГУВД не подтвердил применения спецсредств для разгона манифестантов на Партизанском проспекте.

В тему: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, которая с переменным успехом продолжается до сих пор.

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко официально избранным президентом. На этом фоне в стране резко увеличилось количество бастующих.

23 сентября во Дворце Независимости в Минске состоялась тайная церемония инаугурации Лукашенко.

При этом представители стран Европейского Союза единогласно отказались признавать результаты выборов и инаугурации президента Беларуси. К ним присоединились США, Канада и Украина.

В сентябре сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законным президентом Беларуси. Таким образом, Литва стала первой страной, признавшей оппозиционерку легитимным руководителем республики.

13 сентября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум избранному президенту Александру Лукашенко. В случае если он не выполнит три требования до 25 октября, в стране, по ее словам, начнется всеобщая забастовка и саботаж.