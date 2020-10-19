Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Во время акции протеста в Минске силовики открыли огонь

Во время акции протеста в Минске силовики открыли огонь

Агата Кловская
19.10.20 09:09
178
Во время акции протеста в Минске силовики открыли огонь

Главное: 18 октября в Минске прошла протестная акция «Партизанский марш», во время которой слышались звуки взрывов и стрельбы. Представитель ГУВД не подтвердил применения спецсредств для разгона манифестантов.

Детали: В воскресенье, 18 октября, в Минске во время протестной акции «Партизанский марш» силовики открыли огонь в воздух резиновыми пулями. Об этом сообщают местные издания.

«ГУВД: В Минске силовики стреляли в воздух резиновыми пулями, поскольку протестующие бросали в них камни», — пишет портал TUT.BY.

По данным «Onliner», также были слышны звуки, похожие на взрывы.

«Началось силовое столкновение. В силовиков полетели какие-то предметы. Были слышны хлопки, похожие на взрывы, а также несколько выстрелов», — говорится в сообщении журналистов.

В то же время, по данным ТАСС, милиция несколько раз стреляла в воздух резиновыми пулями после того, как демонстранты стали бросать в их сторону камни. Об этом сообщил официальный представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

«Подтверждаю, что сегодня было произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями, после того как агрессивно настроенная толпа бросила в служебный транспорт и в представителей правоохранительных органов камни», — отметил он.

В свою очередь представитель ГУВД не подтвердил применения спецсредств для разгона манифестантов на Партизанском проспекте.

В тему: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, которая с переменным успехом продолжается до сих пор.

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко официально избранным президентом. На этом фоне в стране резко увеличилось количество бастующих.

23 сентября во Дворце Независимости в Минске состоялась тайная церемония инаугурации Лукашенко.

При этом представители стран Европейского Союза единогласно отказались признавать результаты выборов и инаугурации президента Беларуси. К ним присоединились США, Канада и Украина.

В сентябре сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законным президентом Беларуси. Таким образом, Литва стала первой страной, признавшей оппозиционерку легитимным руководителем республики.

13 сентября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум избранному президенту Александру Лукашенко. В случае если он не выполнит три требования до 25 октября, в стране, по ее словам, начнется всеобщая забастовка и саботаж.

Тэги: общество, мир, политика, Минск, Беларусь

Комментарии

Статьи

19.10.20 09:10

Ракетные катера Ее Величества в степях Украины

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
18.10.20 09:28

Победа во Львове накануне «Ювентуса»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Бигус зарабатывает миллионы и уклоняется от уплаты налогов, - Шарий
16.10.20 11:05

Бигус зарабатывает миллионы и уклоняется от уплаты налогов, - Шарий

Автор: «Вести»

Выбор редакции
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Погода готовит украинцам очень приятный сюрприз

Погода готовит украинцам очень приятный сюрприз
19.10.20 09:00
171
Последние новости
19.10.20 09:09

Во время акции протеста в Минске силовики открыли огонь
19.10.20 09:00

Погода готовит украинцам очень приятный сюрприз
19.10.20 08:30

Ученым впервые удалось измерить кое-что самое короткое
19.10.20 08:00

Названа группа крови, которая больше всех «сопротивляется» коронавирусу
19.10.20 02:53

Турецкий врач составил список продуктов, которые снижают уровень плохого холестерина в крови
19.10.20 01:25

WhatsApp запускает «кнопку SOS»
19.10.20 00:05

Стало известно, кому не стоит есть кукурузу
Фото и Видео
Капельницы при свете телефонов: в соцсетях показали условия лечения в обычной районной больнице
Капельницы при свете телефонов: в соцсетях показали условия лечения в обычной районной больнице
Капельницы при свете телефонов: в соцсетях показали условия лечения в обычной районной больнице
Капельницы при свете телефонов: в соцсетях показали условия лечения в обычной районной больнице
Трамп признал, что уступает в популярности Иисусу Христу
Трамп признал, что уступает в популярности Иисусу Христу
Харьковские чиновники на заседании облсовета предложили друг другу не городить «х*рню» и «не др*чить»
Харьковские чиновники на заседании облсовета предложили друг другу не городить «х*рню» и «не др*чить»
Украинский вратарь «Реала» может дебютировать в Лиге чемпионов в матче против «Шахтера»
Украинский вратарь «Реала» может дебютировать в Лиге чемпионов в матче против «Шахтера»
«Что? Где? Когда?»: Зеленский предложил украинцам присылать свои вопросы для будущих опросов
«Что? Где? Когда?»: Зеленский предложил украинцам присылать свои вопросы для будущих опросов
В США взорвался катер с людьми
В США взорвался катер с людьми
На суровой Николаевщине мошенницы «сняли порчу» с пенсионерки без малого на миллион гривен
На суровой Николаевщине мошенницы «сняли порчу» с пенсионерки без малого на миллион гривен
В одном из киевских спальников ученик догнал женщину на пешеходном переходе
В одном из киевских спальников ученик догнал женщину на пешеходном переходе
Меган Маркл оскорбила всех пользователей социальных сетей
Меган Маркл оскорбила всех пользователей социальных сетей
Опубликован снимок занесенных осенним снегом Карпат
Опубликован снимок занесенных осенним снегом Карпат
fraza.com
Новости блогосферы
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.