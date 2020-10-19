Ученым впервые удалось измерить кое-что самое короткое

Главное: Удалось установить «самый короткий промежуток времени». Сделали это ученые.

Детали: Исследователи из университета Гете во Франкфурте (Германия) сумели измерить самый короткий промежуток времени. Физиков-атомщиков цитирует издание Science.

В публикации сказано, что впервые в истории науки ученые сумели измерить, сколько времени требуется фотону, чтобы пересечь молекулу водорода.

Эксперты говорят: «Это самый короткий промежуток времени, который был успешно измерен на сегодняшний день».

В статье отмечается, что немцы впервые изучили процесс распространение света в молекуле, который по времени короче фемтосекунд.

Известно следующее: «Ученые облучали молекулу водорода Н2 лучами рентгеновского лазера PETRA III на ускорительной установке DESY в Гамбурге. Исследователи установили энергию рентгеновских лучей на таком уровне, чтобы одного фотона было достаточно для выброса обоих электронов из молекулы водорода».

Физики-атомщики информируют: «Электроны ведут себя как частицы и волны одновременно, и поэтому выброс первого электрона привел к запуску электронных волн сначала в одном, а затем во втором атоме молекулы водорода».

Также они поведали: «После прохода фотона сквозь молекулу интерференционная картина волн слегка сместилась, что позволило ученым рассчитать, сколько времени требуется фотону, чтобы пройти от одного атома водорода до другого – 247 зептосекунд, 10-21 секунд».

Издание пишет, что специалисты измерили интерференционный сдвиг первого электрона с помощью разработанного в университете реакционного микроскопа COLTRIMS, который делает видимыми сверхбыстрые реакции в атомах и молекулах.

При этом одновременно с интерференционной картиной микроскоп позволил определить ориентацию молекулы водорода, благодаря тому, что оставшиеся без электронов ядра водорода разлетелись в стороны и их обнаружили.

Ученые говорят: «Зная пространственную ориентацию молекулы водорода, мы использовали интерференцию двух электронных волн, чтобы точно рассчитать, когда фотон достиг первого и второго атома водорода».

Они резюмируют: «Мы впервые заметили, что электронная оболочка в молекуле не реагирует на свет одновременно и повсюду. Из-за того, что информация внутри молекулы распространяется со скоростью света, происходит задержка по времени».

Также немцы планируют расширить технологию COLTRIMS и использовать ее для изучения других сверхкоротких событий на молекулярном уровне.

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