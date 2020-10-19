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Новости > Названа группа крови, которая больше всех «сопротивляется» коронавирусу

Названа группа крови, которая больше всех «сопротивляется» коронавирусу

Агата Кловская
19.10.20 08:00
2004
Названа группа крови, которая больше всех «сопротивляется» коронавирусу

Главное: Названа группа крови, люди с которой подвержены наименьшему риску заражения коронавирусом. Об этом поведали ученые.

Детали: Датские ученые выявили группу крови, люди с какой группой крови подвержены наименьшему риску заражения коронавирусом. Они поделились результатами своего отчета для журнала Blood Advances.

Эксперты утверждают, что самому меньшему риску подвержены люди с группой крови AB0 (первая группа).

В ходе исследования был проведен анализ данные свыше 473 тысяч человек, протестированных на коронавирус.

Специалисты сообщили: «Среди сдавших положительный тест оказалось меньше пациентов с группой крови AB0 (первая группа) и больше с A (вторая), B (третья) и AB (четвертая)».

Они отмечают: «Первая группа крови не содержит антигенов эритроцитов, пропускающих вирус в организм».

В публикации резюмируется, что еще одно исследование охватило 95 тяжелобольных пациентов, госпитализированных в Канаде: выяснилось, что наличие группы крови А или АВ повышало вероятность осложнений, которые требуют интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

В тему: 15 октября 2020 года мы писали, что бразильские медики обнаружили способность коронавируса убивать клетки мозга.

Тэги: ученые, здоровье, мир, группа крови, коронавирус

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