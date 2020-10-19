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Новости > Турецкий врач составил список продуктов, которые снижают уровень плохого холестерина в крови

Турецкий врач составил список продуктов, которые снижают уровень плохого холестерина в крови

Агата Кловская
19.10.20 02:53
378
Турецкий врач составил список продуктов, которые снижают уровень плохого холестерина в крови

Главное: Стало известно, как можно снизить уровень плохого холестерина в крови без лекарств. Медик составил список полезных продуктов.

Детали: Авторитетный турецкий медик Эндер Сарач поведал, как можно снизить уровень плохого холестерина в крови без лекарств. Он составил список продуктов.

Эксперт говорит: «Снижению уровня плохого холестерина в крови могут способствовать такие продукты: авокадо, косточки винограда, чай, семена масличных культур, орехи и рыба».

Также он отмечает: «Следует включить в свой рацион блюда из соевых бобов, цельнозерновых продуктов и цитрусовых».

Врач отметил: «Кроме этого нужно отказаться от употребления алкоголя и табачных изделий, а также повысить ежедневный уровень физической активности».

В тему: 9 октября 2020 года мы писали, что стало известно о еще одном чудесном свойстве древесного гриба.

Тэги: здоровье, мир, продукты питания, холестерин

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